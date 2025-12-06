Президент Германии почтил память жертв нацистской бомбардировки в Англии

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер возложил венок к Ковентрискому собору в Англии, символически искупая преступления Второй мировой войны.

Об этом пишет AP, передает "Европейская правда".

Визит Штайнмайера посвящен памяти о нацистской бомбардировке Ковентри в ночь на 14 ноября 1940 года, которая разрушила готический собор 14 века, оставив после себя руины без крыши.

Тогда по меньшей мере 568 человек погибли, а более половины домов Ковентри были повреждены или разрушены в результате самого мощного удара по британскому городу во время войны.

Великобританию на западе представлял герцог Кентский. Он был королевским покровителем Дрезденского фонда, который стремится наладить связи между народами Великобритании и Дрездена после бомбардировки союзников, разрушившей исторический центр немецкого города и унесшей жизни примерно 25 тысяч человек в феврале 1945 года.

Выступление Штайнмайера в пятницу, 5 декабря, завершило трехдневный государственный визит в Великобританию, первый за 27 лет для главы немецкого государства.

Отметим, в июле канцлер Германии Фридрих Мерц посещал Британию. Тогда он и Стармер подписали новый англо-германский договор.

Этот договор стал крупнейшим между двумя странами со времени завершения Второй мировой войны.