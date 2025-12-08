Єврокомісія обіцяє подбати, щоб Масків X сплатив 120 млн євро штрафу

Європейська комісія сказала, що подбає про сплату соцмережею X американського мільярдера Ілона Маска штрафу у 120 мільйонів євро за недотримання правил прозорості.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

На брифінгу в понеділок речник Єврокомісії Томас Реньє сказав, що X "доведеться сплатити цей штраф".

"120 мільйонів євро доведеться сплатити. Ми подбаємо про те, щоб отримати ці гроші", – додав він, не уточнивши, як саме Єврокомісія це зробить.

Реньє сказав, що X все ще має можливість оскаржити рішення про штраф у Суді Європейського Союзу.

"Не поспішаймо. Ми щойно ухвалили рішення і наклали штраф на X. Тепер компанія повинна сплатити штраф і має 90 днів, щоб відповісти нам", – додав речник у коментарі Politico.

Регуляторні органи Євросоюзу у пʼятницю оштрафували Х на 120 млн євро за порушення правил ЄС щодо онлайн-контенту.

Порушення включають оманливий дизайн "синьої галочки", відсутність прозорості рекламного репозиторію (сховища) та ненадання дослідникам доступу до публічних даних.

Після цього Маск закликав ліквідувати Євросоюз. Реагуючи на цей допис, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський порадив Маску полетіти на Марс.