Еврокомиссия обещает позаботиться, чтобы X уплатила 120 млн евро штрафа

Европейская комиссия сказала, что позаботится об уплате соцсетью X американского миллиардера Илона Маска штрафа в 120 млн евро за несоблюдение правил прозрачности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

На брифинге в понедельник представитель Еврокомиссии Томас Ренье сказал, что X "придется оплатить этот штраф".

"120 миллионов евро придется заплатить. Мы позаботимся о том, чтобы получить эти деньги", – добавил он, не уточнив, как именно Еврокомиссия это сделает.

Ренье сказал, что X все еще имеет возможность обжаловать решение о штрафе в Суде Европейского Союза.

"Давайте не будем спешить. Мы только что приняли решение и наложили штраф на X. Теперь компания должна уплатить штраф и имеет 90 дней, чтобы ответить нам", – добавил представитель в комментарии Politico.

Регуляторные органы Евросоюза в пятницу оштрафовали Х на 120 млн евро за нарушение правил ЕС в отношении онлайн-контента.

Нарушения включают обманчивый дизайн "синей галочки", отсутствие прозрачности рекламного репозитория (хранилища) и непредоставление исследователям доступа к публичным данным.

После этого Маск призвал ликвидировать Евросоюз. Реагируя на это сообщение, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский посоветовал Маску полететь на Марс.