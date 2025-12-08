Зеленский сказал, почему Польша не была на встрече лидеров в Лондоне

Польская сторона участвовала в расширенной части встречи европейских лидеров в Лондоне в понедельник в онлайн-формате.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом на онлайн-брифинге для журналистов в понедельник сказал президент Владимир Зеленский.

Зеленского попросили прокомментировать отсутствие польской стороны на встрече в Лондоне, где переговоры вели главы Великобритании, Германии и Франции.

"Во второй части сегодняшней встречи у нас была VTC (видеоконференц-связь. – Ред.), то есть онлайн-встреча с лидерами, и Польша присутствовала", – ответил он, добавив, что польскую сторону представлял вице-премьер и глава МИД Радослав Сикорский.

Зеленский сказал, что на встречах в формате "коалиции решительных" "у нас всегда есть Польша или присутствует офлайн, или VTC".

Ранее в понедельник в резиденции британского премьера состоялась встреча лидеров Великобритании, Германии, Украины и Франции.

В Елисейском дворце подтвердили, что центральными темами обсуждений лидеров Великобритании, Франции, Германии и Украины в Лондоне был "мирный план" Трампа, а также гарантии безопасности для Украины.

Канцлер Германии Фридрих Мерц после завершения переговоров заверил, что поддержка для Украины "не пошатнется".

Перед встречей Макрон отметил, что Украина и Европа "имеют много карт" в мирных переговорах.