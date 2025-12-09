Оператор "Турецького потоку" переїде з Нідерландів в Угорщину

Оператор російського газопроводу "Турецький потік" – компанія South Stream Transport B.V. – змінить юрисдикцію з Нідерландів на Угорщину.

Про це у вівторок, 9 грудня, у Facebook повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, пише "Європейська правда".

Сійярто заявив, що "дехто намагався поширювати панічні чутки про компанію, що експлуатує газопровід "Турецький потік".

"А тепер хороша новина: розпочався переїзд компанії з Нідерландів в Угорщину, і жодні санкції не перешкоджають її роботі", – написав він.

Також він повідомив "ще одну хорошу новину".

"Росіяни, як і раніше, дозволяють нам платити за газ, не застосовуючи санкцій", – поділився глава МЗС Угорщини.

South Stream Transport B.V. – нідерландська компанія з головним офісом в Амстердамі. Вона відповідальна за роботу газопровідної системи TurkStream, що транспортує природний газ з Росії через Чорне море до Туреччини й Південної Європи.

Зазначимо, цього дня Сійярто бере участь у Москві у засіданні російсько-угорської міжурядової комісії з економічного співробітництва.

Нагадаємо, угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан відвідував 7 листопада американського президента Дональда Трампа, де він намагався добитися від США винятку для Угорщини із санкцій проти компаній "Роснефть" і "Лукойл" та підготував "масштабну енергетичну пропозицію" для США.

Після цієї зустрічі США надали Угорщині звільнення від американських санкцій за використання російської нафти і газу.

"Президент Дональд Трамп гарантував повне звільнення від санкцій для газопроводів "Турецький потік" і "Дружба", що дозволить Угорщині і надалі забезпечувати сім'ї найнижчими цінами на енергоносії в Європі", – заявив тоді угорський прем’єр.