Оператор "Турецкого потока" переедет из Нидерландов в Венгрию

Оператор российского газопровода "Турецкий поток" – компания South Stream Transport B.V. – сменит юрисдикцию с Нидерландов на Венгрию.

Об этом во вторник, 9 декабря, в Facebook сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, пишет "Европейская правда".

Сийярто заявил, что "некоторые пытались распространять панические слухи о компании, эксплуатирующей газопровод "Турецкий поток".

"А теперь хорошая новость: начался переезд компании из Нидерландов в Венгрию, и никакие санкции не препятствуют ее работе", – написал он.

Также он сообщил "еще одну хорошую новость".

"Россияне по-прежнему позволяют нам платить за газ, не применяя санкций", – поделился глава МИД Венгрии.

South Stream Transport B.V. – нидерландская компания с главным офисом в Амстердаме. Она ответственна за работу газопроводной системы TurkStream, транспортирующей природный газ из России через Черное море в Турцию и Южную Европу.

Отметим, в этот день Сийярто участвует в Москве в заседании российско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Напомним, венгерский премьер-министр Виктор Орбан посещал 7 ноября американского президента Дональда Трампа, где он пытался добиться от США исключения для Венгрии из-под санкций против компаний "Роснефть" и "Лукойл" и подготовил "масштабное энергетическое предложение" для США.

После этой встречи США предоставили Венгрии освобождение от американских санкций за использование российской нефти и газа.

"Президент Дональд Трамп гарантировал полное освобождение от санкций для газопроводов "Турецкий поток" и "Дружба", что позволит Венгрии и в дальнейшем обеспечивать семьи самыми низкими ценами на энергоносители в Европе", – заявил тогда венгерский премьер.