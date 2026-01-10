WP: Ватикан обговорював із США прихисток для Мадуро в Росії

Державний секретар Ватикану кардинал П’єтро Паролін на грудневій зустрічі з послом США при Святому Престолі Браяном Берчем намагався запропонувати варіанти прихистку для венесуельського авторитарного лідера Ніколаса Мадуро, зокрема, стверджуючи, що його готова прийняти Росія.

Про це свідчать урядові документи, отримані The Washington Post, повідомляє "Європейська правда".

На зустрічі напередодні Різдва Паролін поцікавився, чи планує Вашингтон обмежитися діями проти наркоторгівців, чи адміністрація президента Трампа прагне зміни режиму. За даними документів, кардинал визнав, що президент Венесуели Ніколас Мадуро має піти з влади, однак закликав США запропонувати йому безпечний варіант відходу.

Згідно з документами, протягом кількох днів Паролін намагався отримати доступ до державного секретаря США Марко Рубіо, побоюючись кровопролиття та дестабілізації у Венесуелі.

Під час розмови з Берчем він повідомив, що Росія готова надати Мадуро притулок, і просив американську сторону проявити терпіння, щоб схилити венесуельського лідера до такого рішення.

За словами джерела, обізнаного з російською пропозицією, Мадуро нібито пропонували виїхати з країни та зберегти доступ до своїх коштів, а безпеку йому мав гарантувати Путін.

"(Мадуро) було запропоновано, щоб він виїхав і міг насолоджуватися своїми грошима. Частиною цієї пропозиції було те, що Путін гарантував би його безпеку", – розповіла особа, обізнана з російською пропозицією.

Згідно з документами, Паролін також поділився з послом США тим, що в документах описано як "чутки": що Венесуела стала предметом у переговорах щодо російсько-української війни, і що "Москва відмовиться від Венесуели, якщо буде задоволена результатами переговорів щодо України".

Раніше не розголошена зустріч у Ватикані стала однією з багатьох безрезультатних спроб за участю США, посередників, Росії, Катару, Туреччини та Католицької церкви запобігти загостренню дипломатичної кризи та знайти для Мадуро безпечний варіант виїзду до того, як США здійснили рейд із метою його затримання.

У Ватикані заявили, що розчаровані витоком частин конфіденційної розмови, які, за їхніми словами, не точно відображають її зміст.

Після захоплення Мадуро на початку року Сполучені Штати оголосили, що візьмуть на себе керівництво Венесуелою, доки там не відбудеться чіткий і безпечний перехід влади.

Серед іншого, адміністрація президента Трампа планує контролювати продажі нафти з Венесуели.

Цього тижня держсекретар США Марко Рубіо виклав 3-етапний план адміністрації Трампа щодо Венесуели.