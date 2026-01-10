WP: Ватикан обсуждал с США убежище для Мадуро в России

Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин на декабрьской встрече с послом США при Святом Престоле Брайаном Берчем пытался предложить варианты убежища для венесуэльского авторитарного лидера Николаса Мадуро, в частности, утверждая, что его готова принять Россия.

Об этом свидетельствуют правительственные документы, полученные The Washington Post, сообщает "Европейская правда".

На встрече накануне Рождества Паролин поинтересовался, планирует ли Вашингтон ограничиться действиями против наркоторговцев или администрация президента Трампа стремится к смене режима. По данным документов, кардинал признал, что президент Венесуэлы Николас Мадуро должен уйти из власти, однако призвал США предложить ему безопасный вариант ухода.

Согласно документам, в течение нескольких дней Паролин пытался получить доступ к государственному секретарю США Марко Рубио, опасаясь кровопролития и дестабилизации в Венесуэле.

Во время разговора с Берчем он сообщил, что Россия готова предоставить Мадуро убежище, и просил американскую сторону проявить терпение, чтобы склонить венесуэльского лидера к такому решению.

По словам источника, знакомого с российским предложением, Мадуро якобы предлагали выехать из страны и сохранить доступ к своим средствам, а безопасность ему должен был гарантировать Путин.

"(Мадуро) было предложено, чтобы он уехал и мог наслаждаться своими деньгами. Частью этого предложения было то, что Путин гарантировал бы его безопасность", – рассказал человек, знакомый с российским предложением.

Согласно документам, Паролин также поделился с послом США тем, что в документах описано как "слухи": что Венесуэла стала предметом переговоров по российско-украинской войне, и что "Москва откажется от Венесуэлы, если будет удовлетворена результатами переговоров по Украине".

Ранее не разглашенная встреча в Ватикане стала одной из многих безрезультатных попыток с участием США, посредников, России, Катара, Турции и Католической церкви предотвратить обострение дипломатического кризиса и найти для Мадуро безопасный вариант выезда до того, как США осуществили рейд с целью его задержания.

В Ватикане заявили, что разочарованы утечкой частей конфиденциального разговора, которые, по их словам, не точно отражают его содержание.

После захвата Мадуро в начале года Соединенные Штаты объявили, что возьмут на себя руководство Венесуэлой, пока там не произойдет четкий и безопасный переход власти.

Среди прочего, администрация президента Трампа планирует контролировать продажи нефти из Венесуэлы.

На этой неделе госсекретарь США Марко Рубио изложил 3-этапный план администрации Трампа в отношении Венесуэлы.