Испания запускает кампанию по повышению осведомленности о климате

Испания начала новую кампанию по повышению осведомленности общественности и обнародовала 80-пунктовую стратегию по климату.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Министр охраны окружающей среды Сара Аагесен описала изменение климата как самый большой вызов нашего времени.

"Мы являемся последним поколением, которое еще имеет реальную возможность действовать и ограничить последствия изменения климата", – сказала она.

Премьер-министр Педро Санчес также выразил сожаление, что изменение климата больше не является центральным вопросом в процессе принятия решений политическими лидерами.

Выступая на ежегодной конференции послов в Мадриде, он заявил, что Испания сосредоточит свои усилия на справедливом переходе к низкоуглеродной экономике и климатической справедливости, наряду с другими приоритетами внешней политики.

Ранее Санчес представил государственный пакт, включающий 80 мер по борьбе с климатической чрезвычайной ситуацией, в частности создание национальной группы ученых по вопросам изменения климата.

План, обнародованный в середине декабря, основан на четырех основных принципах: защита жизни в условиях климатических чрезвычайных ситуаций, устойчивое управление водными ресурсами, сохранение сельских территорий и сельской местности, а также принятие решений на основе научных данных.

На практике это включает строительство опреснительных установок, создание зеленых рабочих мест в сельской местности и финансирование муниципальных мероприятий по предотвращению наводнений и лесных пожаров.

Эти меры еще должны быть одобрены испанским парламентом.

Недавно премьер-министр Педро Санчес объявил о намерении создать национальную сеть климатических укрытий, чтобы помочь жителям пережить сильные периоды жары.

В этом году Испания пережила самое жаркое лето за всю историю, со средней температурой 24,2 градуса по Цельсию.

После теплой осени 2025 год "вероятно" станет третьим или четвертым самым теплым годом в Испании за всю историю наблюдений.

По данным Министерства здравоохранения, количество смертей, связанных с жарой, в Испании с 16 мая по 30 сентября составило 3832, что на 87,6% больше, чем за тот же период 2024 года.