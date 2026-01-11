СМИ: Британия может отправить войска в Гренландию, чтобы успокоить Трампа

Британское правительство ведет переговоры с европейскими союзниками о развертывании военных сил в Гренландии, которые бы охраняли Арктику для Дональда Трампа.

Об этом стало известно из источников британского издания Telegraph, сообщает "Европейская правда".

Военное руководство разрабатывает планы возможной миссии НАТО на острове, который президент США угрожает захватить из соображений безопасности. Британские чиновники встретились с коллегами из Германии, Франции и других стран, чтобы начать подготовку.

Планы, которые еще находятся на начальной стадии, могут предусматривать развертывание британских солдат, военных кораблей и самолетов для защиты Гренландии от России и Китая, пишет издание.

Европейские страны надеются, что значительное усиление их присутствия в Арктике убедит Трампа отказаться от своих амбиций аннексировать этот стратегический остров. Это позволило бы ему объявить победу для американских налогоплательщиков, аргументируя это тем, что Европа берет на себя большую часть расходов на охрану Атлантики.

Источники в правительстве Великобритании сообщили, что премьер-министр Кир Стармер "чрезвычайно серьезно" отнесся к угрозе со стороны России и Китая в этом регионе и согласился, что необходимо принять меры.

"Мы разделяем мнение президента Трампа – растущую агрессию России в Северном Ледовитом океане необходимо сдержать, а евроатлантическую безопасность – усилить", – сообщил один из собеседников изданию.

"Великобритания сотрудничает с союзниками по НАТО, чтобы активизировать усилия по усилению сдерживания и обороны Арктики", – добавил собеседник.

Европейские страны надеются отвлечь Трампа от крайних мер, предложив разместить военные силы на острове. Эта идея была обсуждена на встрече союзников НАТО в Брюсселе в четверг.

Члены Альянса поручили командованию ОВС НАТО в Европе определить, что еще можно сделать для обеспечения безопасности в Арктике. Это может быть полномасштабное развертывание войск или сочетание ограниченных во времени учений, обмена разведданными, развития потенциала и перераспределения расходов на оборону.

Любая операция, вероятно, будет проводиться под флагом НАТО и будет отделена от существующих миссий в Балтии и Польше.

Британские чиновники заявили, что вооруженные силы уже готовятся к выполнению более важной роли в обеспечении безопасности Арктики.

Дональд Трамп ранее заявил, что США должны владеть Гренландией, чтобы предотвратить контроль над островом со стороны России и Китая.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что силовая аннексия Гренландии Соединенными Штатами, если бы такое произошло, означала бы конец НАТО.

Рекомендуем также ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": Полушарие Дональда Трампа. Как США готовят новое разделение мира и какими будут последствия.