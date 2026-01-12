Британський прем’єр шукає підтримки для міжнародної заборони Маскового X

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер веде переговори з Канадою та Австралією, намагаючись заручитися підтримкою для потенційної міжнародної заборони соціальної мережі X, яка належить американському мільярдеру Ілону Маску.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Це відбувається після того, як інтегрований штучний інтелект платформи, Grok, був використаний для створення сексуалізованих фейкових відео жінок і дітей.

Стармер веде переговори з Австралією та Канадою, які поділяють подібні занепокоєння щодо фейкових зображень.

Він сподівається скоординувати спільну реакцію на скандал.

Міністр Канади з питань штучного інтелекту Еван Соломон раніше написав в X, що "платформи та розробники штучного інтелекту мають обов'язок запобігати цій шкоді", хоча він також заявив, що Оттава не розглядає можливість заборони.

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз назвав скандал з Grok "абсолютно огидним" і сказав, що це ще один "приклад того, що соціальні медіа не демонструють соціальної відповідальності".

Наразі єдиною країною, яка ввела тимчасову заборону на використання X, є Індонезія.

Британський регулятор у сфері комунікацій Ofcom розслідує, чи не порушує соцмережа X Закон про безпеку в Інтернеті.

Своєю чергою троє сенаторів-демократів США закликали Apple і Google видалити X та Grok зі своїх магазинів додатків через поширення контенту сексуального характеру, що зображує жінок і неповнолітніх без їхньої згоди.