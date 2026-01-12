Британский премьер ищет поддержку для международного запрета соцсети X

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер ведет переговоры с Канадой и Австралией, пытаясь заручиться поддержкой для потенциального международного запрета социальной сети X, принадлежащей американскому миллиардеру Илону Маску.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Это происходит после того, как интегрированный искусственный интеллект-платформы, Grok, был использован для создания сексуализированных фейковых видео женщин и детей.

Стармер ведет переговоры с Австралией и Канадой, которые разделяют подобные опасения по поводу фейковых изображений.

Он надеется скоординировать совместную реакцию на скандал.

Министр Канады по вопросам искусственного интеллекта Эван Соломон ранее написал в X, что "платформы и разработчики искусственного интеллекта обязаны предотвращать этот вред", хотя он также заявил, что Оттава не рассматривает возможность запрета.

Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз назвал скандал с Grok "абсолютно отвратительным" и сказал, что это еще один "пример того, что социальные медиа не демонстрируют социальной ответственности".

Британский регулятор в сфере коммуникаций Ofcom расследует, не нарушает ли соцсеть X Закон о безопасности в интернете.

В свою очередь, трое сенаторов-демократов США призвали Apple и Google удалить X и Grok из своих магазинов приложений из-за распространения контента сексуального характера, изображающего женщин и несовершеннолетних без их согласия.