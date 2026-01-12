Фицо: после Венесуэлы мировой порядок распался

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо убежден, что операция США в Венесуэле против Николаса Мадуро разрушила мировой порядок.

Об этом он сказал в интервью, которое опубликовано на его Facebook-странице 11 января, сообщает "Европейская правда".

Фицо отметил, что после Венесуэлы можно констатировать распад мирового порядка.

"Мировой порядок уже разрушился. Это абсолютно очевидно. Уже не обращают внимания на то, что существуют какие-то механизмы международного права. Не обращают внимания на то, что для применения военной силы необходим мандат международной организации", – сказал словацкий премьер-министр.

Он раскритиковал Дональда Трампа за то, что тот действует в Венесуэле ради экономических интересов Соединенных Штатов.

"Дональд Трамп идет на это прямо. Он не скрывается. Он не скажет, что едет в Венесуэлу, потому что хочет навести порядок с демократией, с правами человека. Он скажет: "Я еду туда ради нефти. И мы будем продавать эту нефть, а все, что будут покупать венесуэльцы, они должны покупать в Соединенных Штатах Америки", – сказал Фицо.

Он добавил, что можно "много говорить" о Венесуэле или Украине, но его интересует, как на все это отреагирует Европейский Союз и что будет дальше.

В этом же интервью Фицо обвинил Европейский Союз в бездействии и заявил: единственное, что в совершенстве умеет ЕС – это ненавидеть русских.

Фицо также заявил, что глава дипломатии ЕС Кая Каллас должна уйти в отставку, поскольку не выполняет свои функции.

3 января Фицо осудил американскую военную операцию в Венесуэле, назвав ее нарушением международного права.