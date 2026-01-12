Конкуренты Орбана пообещали: при их власти Венгрия не будет убежищем для международных преступников

Венгерская оппозиционная партия "Тиса" пообещала, что в случае ее прихода к власти Венгрия больше не будет местом убежища для международных преступников.

Об этом в партии заявили венгерскому независимому изданию Telex, сообщает "Европейская правда".

Как стало известно в понедельник, бывший министр юстиции Польши Збигнев Зёбро и его жена получили убежище в Венгрии.

Издание поинтересовалось у партии "Тиса", какие шаги она планирует предпринять, если придет к власти, и сохранит ли она уже предоставленное убежище.

Партия прислала свой ответ одним предложением: "При правительстве „Тисы" Венгрия не будет убежищем для иностранных преступников".

Правительство Орбана предоставило убежище Зёбро после того, как в прошлом сделало то же самое для македонского экс-премьера-беглеца Николы Груевского и бывшего заместителя Зёбро Марчина Романовского.

По данным СМИ, незадолго до Рождества венгерская делегация в ЕС направила письмо всем другим делегациям государств-членов в Брюсселе, в котором сообщила, что Венгрия предоставила убежище гражданам Польши. Их имена не назывались.

В МИД Польши заявили, что сожалеют о решении Венгрии предоставить убежище двум польским гражданам и считают, что оно нанесло ущерб двусторонним отношениям.

Выборы в Венгрии, накануне которых партия "Тиса" опережает в опросах партию Орбана "Фидес", должны пройти в апреле.