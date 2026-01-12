Туск не удивлен, что польский экс-министр получил убежище у Орбана

Польский премьер-министр Дональд Туск с сарказмом прокомментировал информацию о предоставлении Венгрией политического убежища бывшему министру юстиции Польши Збигневу Зёбро.

Об этом он написал в своем профиле в Х, сообщает "Европейская правда".

В своем заявлении Туск подчеркнул, что экс-министр обратился именно к правительству премьера Венгрии Виктора Орбана с просьбой о убежище – и это, по его словам, логично.

"Бывший министр юстиции (!) господин Зёбро, который был главным организатором системы политической коррупции, попросил правительство Виктора Орбана о политическом убежище. Логичный выбор", – написал Дональд Туск.

Как стало известно 12 января, бывший министр юстиции Польши Збигнев Зёбро и его жена получили убежище в Венгрии.

Польская прокуратура обвиняет бывшего министра юстиции в том, что он руководил организованной преступной группой и использовал свое положение для совершения преступных действий. Его подозревают в совершении 26 преступлений.

По данным СМИ, незадолго до Рождества венгерская делегация в ЕС направила письмо всем другим делегациям государств-членов в Брюсселе, в котором сообщила, что Венгрия предоставила убежище гражданам Польши. Их имена не назывались.

В МИД Польши заявили, что сожалеют о решении Венгрии предоставить убежище двум польским гражданам и считают, что оно нанесло ущерб двусторонним отношениям.