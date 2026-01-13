Угорський єврокомісар відповів перед Європарламентом щодо шпигунства Будапешта в ЄС

Угорський єврокомісар Олівер Варгеї заявив, що нічого не знав про шпигунську мережу, яка нібито діяла з представництва Угорщини в ЄС, коли він був на посаді.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив депутатам Європарламенту в понеділок, його цитує Politico.

Коли депутати Європарламенту запитали його про шпигунський скандал, Варгеї відповів, що угорська розвідка не зверталася до нього з проханням передати секретну інформацію.

"Чи зверталися до мене угорські чи будь-які інші служби? Ні, не зверталися", – сказав він депутатам Європарламенту на засіданні комітету.

Нагадаємо, спільне розслідування угорського видання Direkt36, німецького Der Spiegel, бельгійської газети De Tijd та інших ЗМІ, опубліковане в жовтні, показало, що угорські розвідники, замасковані під дипломатів, намагалися проникнути в інституції ЄС і вербувати шпигунів у період з 2012 по 2018 рік.

Коли з'явилися ці повідомлення, Варгеї сказав президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн, що він "не знав" про ці нібито угорські зусилля. У понеділок він повторив своє заперечення.

"Я не знав про такі твердження, які з'явилися в пресі", – сказав він депутатам Європарламенту у відповідь на запитання депутата від партії "Зелених" Даніеля Фройнда.

Фройнд запитав комісара, чи знав він про будь-які дії, які нібито здійснювалися з постійного представництва Угорщини в ЄС, де він працював з 2011 року і керував з 2015 року.

12 січня у Єврокомісії заявили, що робоча група з розслідування шпигунства Угорщини у Брюсселі "створена і працює".