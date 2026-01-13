Венгерский еврокомиссар ответил перед Европарламентом по поводу шпионажа Будапешта в ЕС

Венгерский еврокомиссар Оливер Варгеи заявил, что ничего не знал о шпионской сети, которая якобы действовала из представительства Венгрии в ЕС, когда он был в должности.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил депутатам Европарламента в понедельник, его цитирует Politico.

Когда депутаты Европарламента спросили его о шпионском скандале, Варгеи ответил, что венгерская разведка не обращалась к нему с просьбой передать секретную информацию.

"Обращались ли ко мне венгерские или какие-либо другие службы? Нет, не обращались", – сказал он депутатам Европарламента на заседании комитета.

Напомним, совместное расследование венгерского издания Direkt36, немецкого Der Spiegel, бельгийской газеты De Tijd и других СМИ, опубликованное в октябре, показало, что венгерские разведчики, замаскированные под дипломатов, пытались проникнуть в институты ЕС и вербовать шпионов в период с 2012 по 2018 год.

Когда появились эти сообщения, Варгеи сказал президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, что он "не знал" об этих якобы венгерских усилиях. В понедельник он повторил свое отрицание.

"Я не знал о таких утверждениях, которые появились в прессе", – сказал он депутатам Европарламента в ответ на вопрос депутата от партии "Зеленых" Даниэля Фройнда.

Фройнд спросил комиссара, знал ли он о каких-либо действиях, которые якобы осуществлялись из постоянного представительства Венгрии в ЕС, где он работал с 2011 года и руководил с 2015 года.

12 января в Еврокомиссии заявили, что рабочая группа по расследованию шпионажа Венгрии в Брюсселе "создана и работает".