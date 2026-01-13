Посол США предупредил Иран, что сдержанность Трампа не безгранична

Посол США в Израиле Майк Хакаби заявил, что Соединенные Штаты не планируют военную атаку против Ирана, но признал, что эти планы могут измениться, поскольку терпение президента не безгранично.

Об этом он заявил Sky News, сообщает "Европейская правда".

Хакаби отметил, что окончательное решение о любых военных действиях против Ирана будут принимать президент Трамп и его кабинет, но подтвердил, что на момент разговора с телеканалом никакие атаки не планируются.

"Эти решения будут приняты в Вашингтоне президентом и министром обороны, но на данный момент я не слышу ничего о том, что Америка готовится к военным действиям", – сказал он.

"Сейчас дело заключается в том, чтобы наблюдать за органическим движением, возникающим со стороны очень, очень недовольного, и вполне справедливо, иранского народа, который решил, что не может дальше так жить", – добавил дипломат.

Хакаби, которого Дональд Трамп назначил на эту должность вскоре после своего избрания в 2024 году, утверждал, что "у нас есть президент, который предпочел бы никогда не применять военную силу", но добавил, что сдержанность Трампа может закончиться, если иранский режим продолжит убивать протестующих.

"Он просто предпочел бы никогда не применять ее (военную силу. – Ред.). Этот президент не дурак. Он не будет смотреть, как убивают людей. Он вмешается, когда это будет необходимо, и разберется с теми, кто делает ужасные вещи", – сказал Хакаби.

По данным СМИ, Трамп рассматривает ряд потенциальных вариантов военных действий в Иране после того, как разгон антиправительственных протестов привел к гибели десятков людей.

В субботу Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы помочь иранцам обрести свободу.

Тем временем глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС может ввести новые санкции против Ирана после жесткого подавления антиправительственных протестов, в результате чего могли погибнуть сотни людей.