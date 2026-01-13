В Іспанії схвалили законопроєкт, що спрямований на боротьбу з ШІ-зображеннями

У вівторок, 13 січня, уряд Іспанії схвалив законопроєкт, який спрямований на боротьбу з фейковими зображеннями, створеними за допомогою штучного інтелекту, та посилення правил щодо згоди на використання зображень.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Законопроєкт, схвалений урядом, посилює захист дітей, встановлює мінімальний вік – 16 років – для надання згоди на використання власного зображення, а також обмежує повторне використання зображень і голосів, створених за допомогою штучного інтелекту, без дозволу.

"Той факт, що люди діляться особистими або сімейними зображеннями в соціальних мережах, не дає абсолютної свободи використовувати ці зображення в інших контекстах", – сказав міністр юстиції Іспанії Фелікс Боланос.

Реформа також безпосередньо стосується штучного інтелекту, визнаючи незаконним використання зображення або голосу людини, згенерованого за допомогою ШІ, в рекламних або комерційних цілях без згоди.

Боланос заявив, що творче, сатиричне або вигадане використання, що стосується публічних осіб, буде дозволено за умови, що такий контент буде чітко ідентифіковано як згенерований ШІ.

Законопроєкт ще має пройти консультації, перш ніж повернутися до уряду для остаточного затвердження та подання до парламенту.

Такий законопроєкт є наслідком контролю за інструментами ШІ, включно із чат-ботом Grok xAI Ілона Маска, який перебуває під слідством.

На тлі цього прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер веде переговори з Канадою та Австралією, намагаючись заручитися підтримкою для потенційної міжнародної заборони соціальної мережі X.

Також писали, що Британія цього тижня запровадить закон, що криміналізує створення фейкових інтимних зображень без згоди.