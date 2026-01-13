В Испании одобрили законопроект, направленный на борьбу с ИИ-изображениями

Во вторник, 13 января, правительство Испании одобрило законопроект, направленный на борьбу с фейковыми изображениями, созданными с помощью искусственного интеллекта, и ужесточение правил согласия на использование изображений.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Законопроект, одобренный правительством, усиливает защиту детей, устанавливает минимальный возраст – 16 лет – для предоставления согласия на использование собственного изображения, а также ограничивает повторное использование изображений и голосов, созданных с помощью искусственного интеллекта, без разрешения.

"Тот факт, что люди делятся личными или семейными изображениями в социальных сетях, не дает абсолютной свободы использовать эти изображения в других контекстах", – сказал министр юстиции Испании Феликс Боланос.

Реформа также напрямую касается искусственного интеллекта, признавая незаконным использование изображения или голоса человека, сгенерированного с помощью ИИ, в рекламных или коммерческих целях без согласия.

Боланос заявил, что творческое, сатирическое или вымышленное использование, касающееся публичных лиц, будет разрешено при условии, что такой контент будет четко идентифицирован как сгенерированный ИИ.

Законопроект еще должен пройти консультации, прежде чем вернуться в правительство для окончательного утверждения и представления в парламент.

Такой законопроект является следствием контроля над инструментами ИИ, включая чат-бота Grok xAI Илона Маска, который находится под следствием.

На этом фоне премьер-министр Великобритании Кир Стармер ведет переговоры с Канадой и Австралией, пытаясь заручиться поддержкой для потенциального международного запрета социальной сети X.

Также писали, что Великобритания на этой неделе введет закон, криминализирующий создание фейковых интимных изображений без согласия.