В МИД Испании сообщили об освобождении трех граждан, заключенных в Венесуэле

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес объявил об освобождении еще трех граждан Испании, которые находились в тюрьмах Венесуэлы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство EFE.

Альбарес отметил, что эти "три новых освобождения" произошли в понедельник.

По словам министра, один человек решил остаться в Венесуэле, другой гражданин уже отправляется в Испанию, а третий – еще не определился, где останется.

"Это очень позитивный шаг", – сказал Альбарес, призывая правительство Венесуэлы "продолжать двигаться в этом направлении" с освобождением заключенных.

Напомним, 9 января четверо граждан Испании и известный венесуэльско-испанский правозащитник прибыли в Мадрид – на следующий день после того, как их освободили из венесуэльской тюрьмы.

А 12 января премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что власти Венесуэлы освободили двух итальянских заключенных.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты возьмут на себя руководство Венесуэлой, пока там не произойдет четкий и безопасный переход власти, и допустил, что это может длиться годами.

