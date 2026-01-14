Ле Пен звинуватила Європарламент на слуханнях, що вирішать долю її участі у виборах

Лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен заявила у вівторок в суді, що сподівається на скасування її вироку за розкрадання коштів ЄС, оскільки не вважає себе винною.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство AFP.

Ле Пен минулого року визнали винною у наймі помічників, які займалися справами її партії "Національне об'єднання", а не Європейського парламенту, який давав кошти на зарплатню. За словами Ле Пен, вона не вважала, що вчиняла правопорушення.

"Я не відчувала, що скоїла найменше правопорушення, коли в 2004, 2009 і 2014 роках ми наймали наших помічників", – сказала вона на початку апеляційного судового процесу у справі про фіктивні робочі місця в Європейському парламенті.

"Якщо дійсно було скоєно якесь правопорушення, Європейський парламент не виконав свою функцію попередження, як мав би", – додала вона.

Ле Пен сказала, що європейська інституція "була обізнана з усіма елементами, що складали ці контракти. "Ми нічого не приховували", – запевнила вона.

Минулого року суд нижчої інстанції визнав Ле Пен винною у використанні з 2004 по 2016 рік системи, яка полягала у спрямуванні коштів Європейського парламенту на найм співробітників її партії у Франції.

Суд заборонив Ле Пен балотуватися на виборні посади протягом п'яти років, зруйнувавши її амбіції балотуватися в президенти вчетверте у 2027 році. Вона намагається оскаржити це рішення.

Слухання розпочалися 13 січня і мають закінчитися 12 лютого. Рішення очікується до літа. Якщо Ле Пен не зможе подати свою кандидатуру на президентські вибори, то замість неї це зробить її протеже – 30-річний голова партії "Національне об’єднання" Жордан Барделла.

В грудні Барделла заявляв, що буде проводити передвиборчу президентську кампанію спільно з Марін Ле Пен.

Детально на цю тему – у статті Приємно, проте небезпечно: які наслідки матиме вирок для "подруги Путіна" Марін Ле Пен.