Ле Пен обвинила Европарламент на слушаниях, которые решат судьбу ее участия в выборах

Лидер французских ультраправых Марин Ле Пен заявила во вторник в суде, что надеется на отмену ее приговора за хищение средств ЕС, поскольку не считает себя виновной.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство AFP.

Ле Пен в прошлом году признали виновной в найме помощников, которые занимались делами ее партии "Национальное объединение", а не Европейского парламента, который давал средства на зарплату. По словам Ле Пен, она не считала, что совершала правонарушение.

"Я не чувствовала, что совершила малейшее правонарушение, когда в 2004, 2009 и 2014 годах мы нанимали наших помощников", – сказала она в начале апелляционного судебного процесса по делу о фиктивных рабочих местах в Европейском парламенте.

"Если действительно было совершено какое-то правонарушение, Европейский парламент не выполнил свою функцию предупреждения, как должен был бы", – добавила она.

Ле Пен сказала, что европейская институция "была осведомлена обо всех элементах, составлявших эти контракты. "Мы ничего не скрывали", – заверила она.

В прошлом году суд низшей инстанции признал Ле Пен виновной в использовании с 2004 по 2016 год системы, которая заключалась в направлении средств Европейского парламента на найм сотрудников ее партии во Франции.

Суд запретил Ле Пен баллотироваться на выборные должности в течение пяти лет, разрушив ее амбиции баллотироваться в президенты в четвертый раз в 2027 году. Она пытается обжаловать это решение.

Слушания начались 13 января и должны закончиться 12 февраля. Решение ожидается до лета. Если Ле Пен не сможет подать свою кандидатуру на президентские выборы, то вместо нее это сделает ее протеже – 30-летний председатель партии "Национальное объединение" Жордан Барделла.

В декабре Барделла заявлял, что будет проводить предвыборную президентскую кампанию совместно с Марин Ле Пен.

Подробнее на эту тему – в статье Приятно, но опасно: какие последствия будет иметь приговор для "подруги Путина" Марин Ле Пен.