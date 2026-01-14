Лавров не оценил идею Макрона поговорить с Путиным

Глава МИД России Сергей Лавров назвал заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о планах поговорить с Владимиром Путиным работой на публику.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Намибии, его слова приводит российское агентство "РИА Новости".

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в середине декабря, что Европа должна найти способ напрямую взаимодействовать с российским лидером.

21 декабря Елисейский дворец заявил, что приветствует заявление Кремля о готовности Путина к переговорам с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, и обещал сообщить о дальнейших действиях "в ближайшие дни".

"Когда кто-то, вот как господин Макрон, заявляет: "Я буду разговаривать, нам все равно придется с Путиным разговаривать, и вот я через несколько недель что-то там предложу" – это несерьезно. Это работа на публику, работа, не знаю, микрофонной дипломатии, мегафонной дипломатии, которая никогда ни к чему хорошему не приводила", – заявил Лавров.

Напомним, с позицией Макрона согласилась итальянская премьер Джорджа Мелони.

В свою очередь украинский президент Владимир Зеленский сказал, что не возражает против прямых переговоров европейских государств с Россией.