Британський закон про криміналізацію фейкових інтимних зображень не стосуватиметься бота Grok 

Міністерка технологій Великої Британії Ліз Кендалл заявила, що майбутня заборона уряду щодо створення інтимних діпфейків стосуватиметься додатків, єдиною метою яких є генерування оголених фейкових зображень, і не поширюватиметься на чат-бот Grok Ілона Маска.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило Politico.

У листі до голови комітету з питань науки, інновацій та технологій Кендалл пише, що закон про криміналізацію не поширюватиметься на універсальні інструменти штучного інтелекту, такі як Grok Маска.

"Заборона стосуватиметься додатків, які мають лише одну мерзенну мету: використовувати генеративний штучний інтелект для перетворення зображень реальних людей на підроблені фотографії та відео оголених людей без їхнього дозволу", – заявила міністерка.

Чат-бот Grok, розроблений компанією Ілона Маска та доступний на його платформі X, викликав політичний скандал, оскільки його використовували для створення оголених діпфейків людей без їхньої згоди. Були й випадки генерування інтимних фото дітей.

Уряд Британії ще в грудні оголосив про свій план заборонити додатки для генерування оголених фото, до того, як розгорілася суперечка щодо Grok.

Як повідомлялося, цього тижня Британія планує запровадити закон, що криміналізує створення фейкових інтимних зображень без згоди.

Прем’єр-міністр країни Кір Стармер заявив, що не відступить у питанні зловживань соціальної мережі X Ілона Маска та запровадить необхідні заходи.

Водночас сам Маск заявив, що йому не відомо про будь-які "зображення оголених неповнолітніх", створені чат-ботом Grok.