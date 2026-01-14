Британский закон о криминализации фейковых интимных изображений не будет касаться бота Grok

Министр технологий Великобритании Лиз Кендалл заявила, что будущий запрет правительства по созданию интимных дипфейков будет касаться приложений, единственной целью которых является генерирование обнаженных фейковых изображений, и не будет распространяться на чат-бот Grok Илона Маска.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило Politico.

В письме к председателю комитета по вопросам науки, инноваций и технологий Кендалл пишет, что закон о криминализации не будет распространяться на универсальные инструменты искусственного интеллекта, такие как Grok Маска.

"Запрет будет касаться приложений, которые имеют только одну мерзкую цель: использовать генеративный искусственный интеллект для преобразования изображений реальных людей в поддельные фотографии и видео обнаженных людей без их разрешения", – заявила министр.

Чат-бот Grok, разработанный компанией Илона Маска и доступный на его платформе X, вызвал политический скандал, поскольку его использовали для создания обнаженных дипфейков людей без их согласия. Были и случаи генерирования интимных фото детей.

Правительство Британии еще в декабре объявило о своем плане запретить приложения для генерирования обнаженных фото, до того, как разгорелся спор относительно Grok.

Как сообщалось, на этой неделе Британия планирует ввести закон, криминализирующий создание фейковых интимных изображений без согласия.

Премьер-министр страны Кир Стармер заявил, что не отступит в вопросе злоупотреблений социальной сети X Илона Маска и введет необходимые меры.

В то же время сам Маск заявил, что ему не известно о каких-либо "изображениях обнаженных несовершеннолетних", созданных чат-ботом Grok.