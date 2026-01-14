Маск "не знає" про те, що його чат-бот створює порнографічні ШІ-зображення

Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що йому не відомо про будь-які "зображення оголених неповнолітніх", створені чат-ботом Grok від xAI, у той час як у всьому світі посилюється контроль за цим інструментом штучного інтелекту.

Його слова наводить Reuters, передає "Європейська правда".

Коментар Маска з'явився на тлі посилення контролю над xAI та X. Зокрема, жіночі та дитячі правозахисні групи закликали Apple та Google видалити Grok з магазинів додатків.

Маск заявив, що йому не відомо про будь-які "зображення оголених неповнолітніх", а також наголосив, що Grok запрограмований відхиляти незаконні запити й повинен дотримуватися законів будь-якої країни або штату.

"Очевидно, що Grok не генерує зображення спонтанно, а робить це тільки відповідно до запитів користувачів", – зазначив він.

Нагадаємо, британський регулятор Ofcom розпочав розслідування щодо платформи X Ілона Маска.

Також цього тижня Британія планує запровадити закон, що криміналізує створення фейкових інтимних зображень без згоди.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала заходи ЄС проти порнографічного ШІ-контенту.

Окрім цього, писали, що уряд Іспанії схвалив законопроєкт, який спрямований на боротьбу з фейковими зображеннями, створеними за допомогою штучного інтелекту, та посилення правил щодо згоди на використання зображень.