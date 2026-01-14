Еще одна страна направила своих военных в Гренландию

Швеция направила в Гренландию своих военных, заявил премьер-министр страны Ульф Кристерссон.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сообщил в социальной сети X.

Глава шведского правительства пояснил, что отправил офицеров в Гренландию по просьбе Дании. Военные двух стран должны принять участие в совместных военных учениях на острове.

"Они входят в состав группы из нескольких стран-союзников. Вместе они будут готовить будущие этапы в рамках датских учений Operation Arctic Endurance", – написал Кристерссон.

В то же время премьер-министр не уточнил, о каком количестве военных идет речь и какие страны присоединились к учениям.

Ранее писали, что Дания отправила в Гренландию военную технику и передовой отряд военных, который готовится к приему больших сил армии и других подразделений.

14 января министр обороны Дании Троельс Лунд Поульсен заверил, что Копенгаген "усилит" военное присутствие в Гренландии.

Также сообщалось, что Ассоциация резервистов Германии предложила разместить военных в Гренландии, чтобы предотвратить захват США арктического острова.