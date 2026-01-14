Лідери груп Європарламенту висловили підтримку Гренландії та Данії

Лідери найбільших політичних груп в Європейському парламенті опублікували заяву на підтримку Гренландії та Данії на тлі заяв посадовців США про захоплення острова.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила пресслужба Європейського парламенту.

У заяві йдеться про те, що будь-яка спроба підірвати суверенітет і територіальну цілісність Данії та Гренландії порушує міжнародне право та Статут Організації Об'єднаних Націй.

Лідери наголошують, що безпека Арктики є пріоритетом Європейського Союзу, тому держави-члени мають дотримуватися своїх зобов’язань перед НАТО щодо безпеки в Арктиці.

"Європейський парламент продовжуватиме зміцнювати європейський оборонний потенціал та забезпечувати, щоб держави-члени ЄС дотримувалися своїх зобов'язань перед НАТО, зокрема шляхом сталого інвестування в оборону та сильної присутності в Арктичному регіоні", – йдеться у заяві.

У документі також наголошується на тому, що рішення щодо Гренландії мають ухвалюватися виключно Данією та самим островом. Політики також нагадали, що США визнали суверенітет Копенгагена над арктичною територією.

"Нагадуємо, що в 1916 році Сполучені Штати – шляхом угоди з Данією – заявили, що Данія має повний суверенітет над Гренландією. Цією угодою Сполучені Штати визнали, що вся Гренландія по праву є територією Данії. Зовнішні спроби змінити статус-кво є неприйнятними", – повідомляється у заяві.

Також лідери політичних груп заявляють, що Європейський парламент "однозначно засуджує" заяви адміністрації Трампа щодо Гренландії, які є "викликом міжнародному праву".

14 січня Дональд Трамп заявив, що НАТО стане сильнішим, якщо США керуватимуть Гренландією, та закликав Альянс посприяти цьому.

Нагадаємо, уряд Гренландії заявив, що посилить зусилля для забезпечення оборони арктичної території під егідою НАТО, і знову відхилив амбіції президента США Дональда Трампа щодо захоплення острова.

Своїх військових до Гренландії відправили Данія та Швеція.