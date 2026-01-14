Лидеры групп Европарламента выразили поддержку Гренландии и Дании

Лидеры крупнейших политических групп в Европейском парламенте опубликовали заявление в поддержку Гренландии и Дании на фоне заявлений официальных лиц США о захвате острова.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила пресс-служба Европейского парламента.

В заявлении говорится, что любая попытка подорвать суверенитет и территориальную целостность Дании и Гренландии нарушает международное право и Устав Организации Объединенных Наций.

Лидеры подчеркивают, что безопасность Арктики является приоритетом Европейского Союза, поэтому государства-члены должны соблюдать свои обязательства перед НАТО в отношении безопасности в Арктике.

"Европейский парламент будет продолжать укреплять европейский оборонный потенциал и обеспечивать, чтобы государства-члены ЕС соблюдали свои обязательства перед НАТО, в частности путем устойчивого инвестирования в оборону и сильного присутствия в Арктическом регионе", – говорится в заявлении.

В документе также отмечается, что решения по Гренландии должны приниматься исключительно Данией и самим островом. Политики также напомнили, что США признали суверенитет Копенгагена над арктической территорией.

"Напоминаем, что в 1916 году Соединенные Штаты – путем соглашения с Данией – заявили, что Дания имеет полный суверенитет над Гренландией. Этим соглашением Соединенные Штаты признали, что вся Гренландия по праву является территорией Дании. Внешние попытки изменить статус-кво неприемлемы", – сообщается в заявлении.

Также лидеры политических групп заявляют, что Европейский парламент "однозначно осуждает" заявления администрации Трампа по Гренландии, которые являются "вызовом международному праву".

14 января Дональд Трамп заявил, что НАТО станет сильнее, если США будут управлять Гренландией, и призвал Альянс поспособствовать этому.

Напомним, правительство Гренландии заявило, что усилит усилия по обеспечению обороны арктической территории под эгидой НАТО, и вновь отклонило амбиции президента США Дональда Трампа по захвату острова.

Своих военных в Гренландию отправили Дания и Швеция.