Британия приостановила работу посольства в Иране

Великобритания эвакуировала своего посла и весь персонал посольства из Тегерана на фоне возможных действий Соединенных Штатов против Ирана.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Politico со ссылкой на представителя британского правительства.

По словам представителя Даунинг-стрит, решение было принято на основе оценки ситуации с безопасностью и с целью обеспечения безопасности персонала.

"Мы временно закрыли британское посольство в Тегеране, которое теперь будет работать дистанционно", – сообщил представитель правительства Великобритании.

По его словам, рекомендации Министерства иностранных дел относительно путешествий были обновлены с учетом этих изменений в консульской деятельности.

Великобритания уже не рекомендует путешествовать в Иран, а британским гражданам, которые уже находятся в стране, говорят "тщательно взвесить" возможность продолжения своего пребывания там.

Европейские дипломаты заявили, что в понедельник британский посол в Иране вместе с европейскими дипломатами был вызван на напряженную встречу с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.

В свою очередь, британский министр по вопросам Ближнего Востока Гемиш Фалконер вызвал посла Ирана в Лондоне на встречу во вторник.

Накануне США приказали эвакуировать часть персонала с авиабазы Аль-Удейд в Катаре, крупнейшей базы США на Ближнем Востоке, где находится 10 тысяч американских военнослужащих.

Британия также решила вывести часть своих военных с базы в Катаре.