Макрон скликав екстрене засідання для обговорення Гренландії та Ірану

Президент Франції Емманюель Макрон скликав у четвер в Парижі екстрене засідання ради оборони, щоб обговорити напружену ситуацію навколо Гренландії та жорстке придушення загальнонаціональних протестів в Ірані.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BFM TV.

На засіданні у Єлисейському палаці будуть присутні міністри, а також військові лідери.

Пізніше у четвер Макрон має виступити з новорічним зверненням до збройних сил.

У нічному повідомленні в соцмережі X Макрон заявив, що перша група французьких військовослужбовців вже вирушила до Гренландії для участі в навчаннях, організованих Данією та Гренландією.

Він повідомив, що це відбулось на прохання Данії.

Союзні країни, включаючи Німеччину, Норвегію та Швецію, почали відправляти війська в Гренландію, щоб продемонструвати підтримку Копенгагену та Нууку.

Розгортання військ відбулося після важливої зустрічі між представниками США, Данії та Гренландії, яка показала, що між Вашингтоном, Копенгагеном і Нууком все ще існують фундаментальні, якщо не нерозв'язні, розбіжності щодо майбутнього острова.