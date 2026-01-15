Макрон созвал экстренное заседание для обсуждения Гренландии и Ирана
Президент Франции Эмманюэль Макрон созвал в четверг в Париже экстренное заседание совета обороны, чтобы обсудить напряженную ситуацию вокруг Гренландии и жесткое подавление общенациональных протестов в Иране.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BFM TV.
На заседании в Елисейском дворце будут присутствовать министры, а также военные лидеры.
Позже в четверг Макрон должен выступить с новогодним обращением к вооруженным силам.
В ночном сообщении в соцсети X Макрон заявил, что первая группа французских военнослужащих уже отправилась в Гренландию для участия в учениях, организованных Данией и Гренландией.
Он сообщил, что это произошло по просьбе Дании.
Союзные страны, включая Германию, Норвегию и Швецию, начали отправлять войска в Гренландию, чтобы продемонстрировать поддержку Копенгагену и Нууку.
Развёртывание войск произошло после важной встречи между представителями США, Дании и Гренландии, которая показала, что между Вашингтоном, Копенгагеном и Нууком всё ещё существуют фундаментальные, если не неразрешимые, разногласия относительно будущего острова.