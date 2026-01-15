Вооруженные силы Германии отправили в Гренландию 13 солдат

Бундесвер направил 13 военнослужащих в Гренландию для участия в многонациональной разведывательной миссии по приглашению Дании.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует Spiegel.

Как сообщило Министерство обороны Германии, миссия продлится с 15 по 17 января.

Целью командировки военных является оценка того, каким образом другие европейские государства могут поддержать Данию в обеспечении безопасности в регионе, в частности в сфере морского наблюдения.

В четверг утром солдат должны были доставить в столицу Гренландии Нуука транспортным самолетом Airbus A400M.

Немецкие военные уже участвовали в миссиях НАТО в Гренландии. В сентябре прошлого года они присоединились к операции Atlantic Bear, которая должна была продемонстрировать усиленное внимание Альянса к морскому региону вокруг острова. Тогда в Нуук заходил корабль обеспечения "Берлин", а также в учениях участвовал фрегат "Гамбург".

Нынешняя командировка имеет символическое значение на фоне споров между США и Данией относительно будущего Гренландии. По данным немецких СМИ, приглашение со стороны Дании поступило в середине прошлой недели, после чего правительство Германии оперативно приняло решение об участии.

По информации из источников в Бундесвере, к деятельности в Гренландии привлечены, в частности, немецкие горные егеря, которые специально подготовлены к действиям в высокогорье и при экстремально низких температурах.

В то же время в Берлине отмечают, что пока решение о дальнейших командировках, кроме этой разведывательной миссии, не принимали.

Министр обороны Германии Борис Писториус во вторник отметил, что немецкие вооруженные силы могут принять участие в возможной миссии НАТО по охране морских путей вокруг Гренландии. Писториус подчеркнул, что такая миссия будет спланирована в тесной координации с Данией, а также с Соединенными Штатами.

Ранее писали, что сама Дания отправила в Гренландию военную технику и передовой отряд военных, который готовится к приему больших сил армии и других подразделений.

Французский президент Эмманюэль Макрон сообщил, что французские солдаты примут участие в военных учениях, организованных Данией в Гренландии.

Также Норвегия отправила двух военных в Гренландию.