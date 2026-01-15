Посол Трампа вірить, що США і Данія домовляться щодо Гренландії

Посол Трампа у Бельгії Білл Вайт вірить у те, що США і Данія досягнуть вигідної угоди щодо Гренландії.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав в інтерв’ю Bloomberg Radio.

Його коментарі з'явилися після того, як у середу зустріч між дипломатами з Данії та Гренландії з держсекретарем США Марко Рубіо та віцепрезидентом Джей Ді Венсом не принесла прориву, а міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен заявив, що "фундаментальні розбіжності" залишаються.

"Я вірю, що між президентом Трампом і прем'єр-міністром Данії буде створено продуктивну платформу, яка призведе до більшої безпеки Гренландії", – сказав Вайт в інтерв'ю Bloomberg Radio. Він додав, що це означатиме безпеку для НАТО, Європи та США.

Заявивши, що "стратегічне військове значення" Гренландії не можна недооцінювати, Вайт зазначив, що деякі питання безпеки США є надто делікатними, щоб їх можна було публічно пояснити.

Він також сказав в окремому інтерв'ю Bloomberg TV, що прем'єрка Данії Метте Фредеріксен може отримати внутрішньополітичну вигоду від конфлікту зі США щодо Гренландії напередодні виборів, які відбудуться пізніше цього року.

"Невелика суперечка або розмови з президентом Трампом насправді допомагають їй виграти вибори. І річ у тім, що ми насправді хочемо, щоб вона виграла ці вибори", – сказав він, додавши, що альтернатива буде "набагато більш лівою, ніж хотілося б Америці".

Він також зазначив, що президент США є "найбільшим прихильником НАТО", підкресливши, що інші члени Альянсу погодилися збільшити видатки на оборону.

Вайт, призначений Трампом, обійняв посаду посла США в Бельгії минулого року.

14 січня Дональд Трамп заявив, що НАТО стане сильнішим, якщо США керуватимуть Гренландією, та закликав Альянс посприяти цьому.

Уряд Гренландії заявив, що посилить зусилля для забезпечення оборони арктичної території під егідою НАТО, і знову відхилив амбіції президента США Дональда Трампа щодо захоплення острова.