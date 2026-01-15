Посол Трампа верит, что США и Дания договорятся по Гренландии

Посол Трампа в Бельгии Билл Уайт верит в то, что США и Дания достигнут выгодного соглашения по Гренландии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в интервью Bloomberg Radio.

Его комментарии появились после того, как в среду встреча между дипломатами из Дании и Гренландии с госсекретарем США Марко Рубио и вице-президентом Джей Ди Вэнсом не принесла прорыва, а министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что "фундаментальные разногласия" остаются.

"Я верю, что между президентом Трампом и премьер-министром Дании будет создана продуктивная платформа, которая приведет к большей безопасности Гренландии", – сказал Уайт в интервью Bloomberg Radio. Он добавил, что это будет означать безопасность для НАТО, Европы и США.

Заявив, что "стратегическое военное значение" Гренландии нельзя недооценивать, Уайт отметил, что некоторые вопросы безопасности США являются слишком деликатными, чтобы их можно было публично объяснить.

Он также сказал в отдельном интервью Bloomberg TV, что премьер Дании Метте Фредериксен может получить внутриполитическую выгоду от конфликта с США по Гренландии накануне выборов, которые состоятся позже в этом году.

"Небольшой спор или разговоры с президентом Трампом на самом деле помогают ей выиграть выборы. И дело в том, что мы на самом деле хотим, чтобы она выиграла эти выборы", – сказал он, добавив, что альтернатива будет "гораздо более левой, чем хотелось бы Америке".

Он также отметил, что президент США является "самым большим сторонником НАТО", подчеркнув, что другие члены Альянса согласились увеличить расходы на оборону.

Уайт, назначенный Трампом, занял должность посла США в Бельгии в прошлом году.

14 января Дональд Трамп заявил, что НАТО станет сильнее, если США будут управлять Гренландией, и призвал Альянс поспособствовать этому.

Правительство Гренландии заявило, что усилит усилия для обеспечения обороны арктической территории под эгидой НАТО, и снова отклонило амбиции президента США Дональда Трампа по захвату острова.