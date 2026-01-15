ЗМІ: Сербія залучила ФСБ для випробування звукових гармат на собаках

Сербські спецслужби у співпраці з Федеральною службою безпеки Росії проводили випробування звукових гармат на собаках.

Про це свідчать урядові документи, з якими ознайомилося видання Politico, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з документами, експерименти з використанням потужних акустичних пристроїв, відомих як звукові гармати, відбулися приблизно через два тижні після масового антиурядового протесту в Белграді, під час якого демонстранти заявляли про застосування проти них сильного звукового впливу.

Влада Сербії заперечувала використання таких засобів проти учасників акції у березні минулого року.

Йдеться про пристрої типу Long-Range Acoustic Devices (LRAD), які офіційно позиціонуються як засоби для дальньої звукової комунікації, однак при використанні на близькій відстані можуть спричиняти ушкодження слуху, а також викликати нудоту, запаморочення та головний біль.

Після початкового заперечення фактів застосування акустичної зброї президент Сербії Александар Вучич пообіцяв провести повне розслідування. Міністр внутрішніх справ Івіца Дачич також наполягав, що поліція не використовувала незаконних засобів.

Приблизно за місяць після протестів сербська служба безпеки оприлюднила звіт, підготовлений за участі ФСБ РФ, у якому стверджувалося, що під час демонстрацій звукові гармати не застосовувалися і масового фізичного чи психологічного впливу на людей не було.

Водночас документи, які отримало видання, свідчать, що в межах післяпротестної перевірки сербські та російські фахівці зібрали групу собак на полігоні для оцінки "впливу випромінювачів на біологічні об’єкти". Собак обрали через їхню високу чутливість до акустичних ефектів.

Тварин піддавали впливу двох моделей LRAD виробництва американської компанії Genasys на відстанях від 200 до 25 метрів. Технічні характеристики цих пристроїв вказують, що вони здатні випромінювати звук гучністю до 150 децибелів, що можна порівняти з шумом реактивного двигуна під час зльоту.

У документах також зазначається, що випробування могли проводитися без необхідних дозволів. Сербський правозахисник Даніло Цурчич назвав такі дії жорстоким поводженням із тваринами, що суперечить закону про захист тварин.

Опозиційний політик Радомир Лазович заявив, що ці тести є спробою влади приховати застосування звукових гармат проти власних громадян під час протестів.

У своєму звіті ФСБ заявляє, що під час випробувань собаки не зазнали дискомфорту і що повторний огляд через три дні не виявив жодних змін у їхньому стані.

