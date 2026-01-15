СМИ: Сербия привлекла ФСБ для испытания звуковых пушек на собаках

Сербские спецслужбы в сотрудничестве с Федеральной службой безопасности России проводили испытания звуковых пушек на собаках.

Об этом свидетельствуют правительственные документы, с которыми ознакомилось издание Politico, сообщает "Европейская правда".

Согласно документам, эксперименты с использованием мощных акустических устройств, известных как звуковые пушки, состоялись примерно через две недели после массового антиправительственного протеста в Белграде, во время которого демонстранты заявляли о применении против них сильного звукового воздействия.

Власти Сербии отрицали использование таких средств против участников акции в марте прошлого года.

Речь идет об устройствах типа Long-Range Acoustic Devices (LRAD), которые официально позиционируются как средства для дальней звуковой коммуникации, однако при использовании на близком расстоянии могут вызывать повреждения слуха, а также тошноту, головокружение и головную боль.

После первоначального отрицания фактов применения акустического оружия президент Сербии Александар Вучич пообещал провести полное расследование. Министр внутренних дел Ивица Дачич также настаивал, что полиция не использовала незаконных средств.

Примерно через месяц после протестов сербская служба безопасности обнародовала отчет, подготовленный при участии ФСБ РФ, в котором утверждалось, что во время демонстраций звуковые пушки не применялись и массового физического или психологического воздействия на людей не было.

В то же время документы, которые получило издание, свидетельствуют, что в рамках послепротестной проверки сербские и российские специалисты собрали группу собак на полигоне для оценки "влияния излучателей на биологические объекты". Собак выбрали из-за их высокой чувствительности к акустическим эффектам.

Животных подвергали воздействию двух моделей LRAD производства американской компании Genasys на расстояниях от 200 до 25 метров. Технические характеристики этих устройств указывают, что они способны излучать звук громкостью до 150 децибел, что сопоставимо с шумом реактивного двигателя во время взлета.

В документах также отмечается, что испытания могли проводиться без необходимых разрешений. Сербский правозащитник Данило Цурчич назвал такие действия жестоким обращением с животными, что противоречит закону о защите животных.

Оппозиционный политик Радомир Лазович заявил, что эти тесты являются попыткой властей скрыть применение звуковых пушек против собственных граждан во время протестов.

В своем отчете ФСБ заявляет, что во время испытаний собаки не испытали дискомфорта и что повторный осмотр через три дня не выявил никаких изменений в их состоянии.

