Британия присоединилась к военной миссии в Гренландии

Великобритания отправила одного военного офицера в Гренландию на фоне усиления военного присутствия европейских стран на острове.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает газета Indenpendent со ссылкой на представителя британского правительства.

В правительстве сообщили, что отправили военного офицера по просьбе Дании. Он присоединится к разведывательной группе стран-союзников накануне запланированных военных учений Arctic Endurance.

"Мы разделяем обеспокоенность президента Трампа относительно безопасности на Крайнем Севере. И мы рассматриваем это как часть усиления стран НАТО и JEF (Объединенные экспедиционные силы. – Ред.) для усиления безопасности на Крайнем Севере", – ответил представитель правительства журналистам.

По его словам, это предусматривает активизацию учений для сдерживания российской агрессии и деятельности Китая вокруг Гренландии.

Также писали, что президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что военная миссия европейских стран в Гренландии "будет усилена" наземными, воздушными и морскими ресурсами в ближайшие дни.

В среду стало известно, что Швеция направила своих военных в Гренландию по просьбе Дании.

Сообщалось, что сама Дания отправила в Гренландию военную технику и передовой отряд военных, который готовится к приему больших сил армии и других подразделений.

Также Норвегия отправила двух военных в Гренландию.