Прем’єрка Данії: оборона Гренландії – спільне питання для всього НАТО

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що оборона та захист Гренландії є "спільним питанням" для всього НАТО.

Про це вона сказала у четвер, 15 січня, цитує The Guardian, пише "Європейська правда".

Фредеріксен заявила, що зустріч із США, яка відбулася напередодні, була "нелегкою". Також вона наголосила, що зараз створюється робоча група для обговорення шляхів покращення безпеки в Арктиці.

"Однак це не змінює того факту, що існує фундаментальна незгода, оскільки амбіції США щодо захоплення Гренландії залишаються незмінними. Це, очевидно, серйозна проблема, і тому ми продовжуємо докладати зусиль, щоб запобігти реалізації такого сценарію", – зазначила вона.

За її словами, в НАТО було досягнуто згоди, що "посилення присутності в Арктиці має вирішальне значення для безпеки Європи та Північної Америки".

Фредеріксен зазначила, що Данія "значно інвестувала в нові арктичні можливості", а "деякі союзники" беруть участь у спільних навчаннях в Гренландії та навколо неї.

"Оборона та захист Гренландії є спільним питанням для всього НАТО", – додала прем’єрка Данії.

У середу, 14 січня, стало відомо, що Швеція та Норвегія направили свої військових до Гренландії на прохання Данії.

Повідомлялося, що сама Данія відправила до Гренландії військову техніку та передовий загін військових, який готується до прийому більших сил армії та інших підрозділів.

Окрім цього, про свою участь у місії оголосили Велика Британія, а також Фінляндія.

Це відбувається на тлі загострення між Данією і Гренландію та Сполученими Штатами, які заявляють про бажання контролювати острів.