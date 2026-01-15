Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что оборона и защита Гренландии является "общим вопросом" для всего НАТО.

Об этом она сказала в четверг, 15 января, цитирует The Guardian, пишет "Европейская правда".

Фредериксен заявила, что встреча с США, которая состоялась накануне, была "нелегкой". Также она отметила, что сейчас создается рабочая группа для обсуждения путей улучшения безопасности в Арктике.

"Однако это не меняет того факта, что существует фундаментальное несогласие, поскольку амбиции США по захвату Гренландии остаются неизменными. Это, очевидно, серьезная проблема, и поэтому мы продолжаем прилагать усилия, чтобы предотвратить реализацию такого сценария", – отметила она.

По ее словам, в НАТО было достигнуто согласие, что "усиление присутствия в Арктике имеет решающее значение для безопасности Европы и Северной Америки".

Фредериксен отметила, что Дания "значительно инвестировала в новые арктические возможности", а "некоторые союзники" участвуют в совместных учениях в Гренландии и вокруг нее.

"Оборона и защита Гренландии является общим вопросом для всего НАТО", – добавила премьер Дании.

В среду, 14 января, стало известно, что Швеция и Норвегия направили своих военных в Гренландию по просьбе Дании.

Сообщалось, что сама Дания отправила в Гренландию военную технику и передовой отряд военных, который готовится к приему больших сил армии и других подразделений.

Кроме этого, о своем участии в миссии объявили Великобритания, а также Финляндия.

Это происходит на фоне обострения между Данией и Гренландией и Соединенными Штатами, которые заявляют о желании контролировать остров.