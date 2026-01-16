В Конгрессе США призвали администрацию Трампа к широким санкциям против "теневого флота" РФ

Четверо американских конгрессменов, членов Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе, призвали администрацию Дональда Трампа расширить меры против российского "теневого флота".

Об этом говорится в письме, адресованном министру финансов Скотту Бессенту и госсекретарю Марко Рубио, сообщает "Европейская правда".

Письмо подписано сенатором-республиканцем Роджером Викером, членом Палаты представителей от Республиканской партии Джо Уилсоном, сенатором-демократом Шелдоном Уайтхаусом и конгрессменом-демократом Стивом Коэном.

В письме законодатели отметили: поскольку Владимир Путин продолжает незаконную захватническую войну России против Украины, они призывают ввести дополнительные санкции против "теневого флота".

Они подчеркнули, что Европейский Союз недавно расширил свои санкции, включив в них еще сто судов, связанных с Россией, и соответствующие организации, участвующие в этой огромной незаконной сети.

"Мы надеемся, что под вашим руководством Соединенные Штаты пойдут по этому пути, действуя совместно с нашими союзниками и гарантируя, что Россия больше не сможет избежать ответственности", – заявили законодатели.

Как они добавили, Путин должен знать, что США накажут его за безжалостные атаки на Украину и за нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру реальными последствиями.

"Мы также должны стремиться устранить лазейки, с помощью которых он пытается избежать этих последствий. Расширение текущих санкций против "теневого флота", чтобы они соответствовали санкциям наших европейских партнеров, является следующим необходимым шагом для отрезания ресурсов, которые Россия использует для финансирования своих безжалостных атак на Украину", – говорится в письме.

Напомним, 13 января президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американскими сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блументалем, в ходе которого речь шла, в частности о новом санкционном пакете против РФ.

8 января сенатор Грэм заявил, что президент Дональд Трамп дал "зеленый свет" двухпартийному законопроекту о санкциях против России.