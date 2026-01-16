Двопартійна делегація сенаторів США прибула до Данії з візитом підтримки

У п’ятницю, 16 січня, двопартійна делегація сенаторів США прибула до Копенгагена, щоб висловити підтримку Данії та Гренландії на тлі погроз американського президента Дональда Трампа анексувати острів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив данський суспільний мовник DR.

За даними офісу прем’єр-міністерки Данії, до Копенгагена прибули 11 американських законодавців на чолі із сенатором-демократом Крісом Кунсом. Очікується, що вони проведуть переговори з главою данського уряду Метте Фредеріксен та її гренландським колегою Єнсом-Фредеріком Нільсеном.

Сенатор-демократ від штату Іллінойс Дік Дурбін після прибуття сказав журналістам, що заяви американського президента щодо Гренландії не відповідають поглядам американського народу.

"Ми були друзями та союзниками Данії та Гренландії протягом десятиліть. Ми хочемо, щоб вони знали, що ми дуже цінуємо це", – сказав Дурбін.

У четвер американський президент Дональд Трамп повторив, що США потребують Гренландії для забезпечення національної безпеки і що Данія не може бути надійним гарантом захисту острова.

У Білому домі заявили, що розміщення військових з європейських країн у Гренландії не вплине на плани президента Трампа щодо контролю над островом.

Цього тижня низка європейських країн оголосили, що відправляють своїх військових у Гренландію. Це сталося на тлі заяв президента США про те, що данська оборона Гренландії – це "дві собачі упряжки".