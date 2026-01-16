Двухпартийная делегация сенаторов США прибыла в Данию с визитом поддержки

В пятницу, 16 января, двухпартийная делегация сенаторов США прибыла в Копенгаген, чтобы выразить поддержку Дании и Гренландии на фоне угроз американского президента Дональда Трампа аннексировать остров.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил датский общественный вещатель DR.

По данным офиса премьер-министра Дании, в Копенгаген прибыли 11 американских законодателей во главе с сенатором-демократом Крисом Кунсом. Ожидается, что они проведут переговоры с главой датского правительства Метте Фредериксен и ее гренландским коллегой Йенсом-Фредериком Нильсеном.

Сенатор-демократ от штата Иллинойс Дик Дурбин по прибытии сказал журналистам, что заявления американского президента по Гренландии не соответствуют взглядам американского народа.

"Мы были друзьями и союзниками Дании и Гренландии на протяжении десятилетий. Мы хотим, чтобы они знали, что мы очень ценим это", – сказал Дурбин.

В четверг американский президент Дональд Трамп повторил, что США нуждаются в Гренландии для обеспечения национальной безопасности и что Дания не может быть надежным гарантом защиты острова.

В Белом доме заявили, что размещение военных из европейских стран в Гренландии не повлияет на планы президента Трампа по контролю над островом.

На этой неделе ряд европейских стран объявили, что отправляют своих военных в Гренландию. Это произошло на фоне заявлений президента США о том, что датская оборона Гренландии – это "две собачьи упряжки".