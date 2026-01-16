Уряд Італії планує посилити присутність в Арктиці

Уряд італійської прем'єр-міністерки Джорджі Мелоні має намір посилити свою присутність в Арктиці.

Про це йдеться в урядовому документі, який був представлений у п’ятницю, 16 січня, пише Bloomberg, передає "Європейська правда".

Згідно з документом, Італія прагне стати ключовим гравцем в Арктиці в галузі економіки та безпеки, щоб сприяти стабілізації регіону.

Плани свідчать, що нова політика країни надає пріоритет багатосторонньому співробітництву в рамках Європейського Союзу та НАТО, а також зміцненню двосторонніх зв'язків з Данією, Гренландією та іншими регіональними партнерами.

Також Італія як одну з головних причин зміни політики, окрім загрози США щодо Гренландії, називає тіснішу співпрацю між Китаєм і Росією.

Цього ж дня міністр оборони країни Гвідо Крозетто заявив, що Італія не планує розгортати війська в Гренландії разом з іншими європейськими союзниками.

Цього тижня низка європейських країн оголосили, що відправляють своїх військових у Гренландію. Це сталося на тлі заяв президента США про те, що оборона Гренландії – це "дві собачі упряжки".

Тоді уряд Гренландії заявив, що посилить зусилля для забезпечення оборони арктичної території під егідою НАТО, і знову відхилив амбіції президента США Дональда Трампа щодо захоплення острова.