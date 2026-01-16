Правительство Италии планирует усилить присутствие в Арктике

Правительство итальянского премьер-министра Джорджи Мелони намерено усилить свое присутствие в Арктике.

Об этом говорится в правительственном документе, который был представлен в пятницу, 16 января, пишет Bloomberg, передает "Европейская правда".

Согласно документу, Италия стремится стать ключевым игроком в Арктике в области экономики и безопасности, чтобы способствовать стабилизации региона.

Планы свидетельствуют, что новая политика страны предоставляет приоритет многостороннему сотрудничеству в рамках Европейского Союза и НАТО, а также укреплению двусторонних связей с Данией, Гренландией и другими региональными партнерами.

Также Италия как одну из главных причин изменения политики, кроме угрозы США в отношении Гренландии, называет более тесное сотрудничество между Китаем и Россией.

В этот же день министр обороны страны Гвидо Крозетто заявил, что Италия не планирует разворачивать войска в Гренландии вместе с другими европейскими союзниками.

На этой неделе ряд европейских стран объявили, что отправляют своих военных в Гренландию. Это произошло на фоне заявлений президента США о том, что оборона Гренландии – это "две собачьи упряжки".

Тогда правительство Гренландии заявило, что усилит усилия для обеспечения обороны арктической территории под эгидой НАТО, и снова отклонило амбиции президента США Дональда Трампа по захвату острова.