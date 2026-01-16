У Норвегії засудили до 30 років чоловіка, який допоміг організувати напад на ЛГБТ-фестиваль

У п'ятницю, 16 січня, норвезький суд визнав винним 48-річного чоловіка в організації смертоносної стрілянини в гей-барі під час святкування прайду у 2022 році в Осло.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Мова йде про громадянина Норвегії Арфана Бхатті, який народився в Осло.

Він постав перед судом за звинуваченням у співучасті в тероризмі з обтяжувальними обставинами за планування нападу, хоча на момент стрілянини він перебував у Пакистані – його засудили до 30 років тюремного ув'язнення.

Бхатті був екстрадований до Норвегії у 2024 році й залишається під вартою. У п'ятницю, 16 січня, він повідомив судді, що подасть апеляцію на вирок про визнання його винним.

Незалежне розслідування дій влади у 2023 році дійшло висновку, що поліція могла б запобігти нападу, якби діяла на підставі інформації, отриманої від іноземної розвідки.

Двоє судових психіатрів у суді дійшли висновку, що Бхатті страждає на тяжкий дисоціальний розлад особистості й відповідає критеріям психопатії, хоча вони визначили, що він все одно несе кримінальну відповідальність за свої дії.

Як зазначається, двоє людей загинули та ще вісім зазнали поранення від куль, коли озброєний чоловік, ідентифікований як норвежець іранського походження Заніар Матапур, відкрив вогонь у барі London Pub.

У липні 2024 року Матапур був визнаний винним у вбивстві та тероризмі з обтяжувальними обставинами за здійснення нападу, а також засуджений до 30 років тюремного ув'язнення, що є максимальним терміном, передбаченим норвезьким законодавством.

У грудні у німецькому Магдебурзі затримали чоловіка, який міг планувати напад на натовп.

Про цю справу стало відомо трохи менше ніж через рік після нападу на різдвяний ярмарок у Магдебурзі. Тоді 51-річний чоловік проїхав на орендованому автомобілі через натовп на різдвяному ярмарку.

Загинули дев'ятирічний хлопчик і п'ять жінок віком від 45 до 75 років. Понад 300 інших людей зазнали поранень. Зараз чоловік перебуває під судом у Магдебурзі.