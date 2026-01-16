В Норвегии приговорили к 30 годам мужчину за помощь в организации нападения на ЛГБТ-фестиваль

В пятницу, 16 января, норвежский суд признал виновным 48-летнего мужчину в организации смертоносной стрельбы в гей-баре во время празднования прайда в 2022 году в Осло.

Об этом пишет Reuters

Речь идет о гражданине Норвегии Арфане Бхатти, который родился в Осло.

Он предстал перед судом по обвинению в соучастии в терроризме с отягчающими обстоятельствами за планирование нападения, хотя на момент стрельбы он находился в Пакистане – его приговорили к 30 годам тюремного заключения.

Бхатти был экстрадирован в Норвегию в 2024 году и остается под стражей. В пятницу, 16 января, он сообщил судье, что подаст апелляцию на приговор о признании его виновным.

Независимое расследование действий властей в 2023 году пришло к выводу, что полиция могла бы предотвратить нападение, если бы действовала на основании информации, полученной от иностранной разведки.

Двое судебных психиатров в суде пришли к выводу, что Бхатти страдает тяжелым диссоциальным расстройством личности и соответствует критериям психопатии, хотя они определили, что он все равно несет уголовную ответственность за свои действия.

Как отмечается, два человека погибли и еще восемь получили ранения от пуль, когда вооруженный мужчина, идентифицированный как норвежец иранского происхождения Заниар Матапур, открыл огонь в баре London Pub.

В июле 2024 года Матапур был признан виновным в убийстве и терроризме с отягчающими обстоятельствами за совершение нападения, а также приговорен к 30 годам тюремного заключения, что является максимальным сроком, предусмотренным норвежским законодательством.

В декабре в немецком Магдебурге задержали мужчину, который мог планировать нападение на толпу.

Об этом деле стало известно чуть меньше чем через год после нападения на рождественскую ярмарку в Магдебурге. Тогда 51-летний мужчина проехал на арендованном автомобиле через толпу на рождественской ярмарке.

Погибли девятилетний мальчик и пять женщин в возрасте от 45 до 75 лет. Более 300 других людей получили ранения. Сейчас мужчина находится под судом в Магдебурге.