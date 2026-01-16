У Британії пропалестинські активісти не визнали провину у пошкодженні військових літаків

П'ятеро пропалестинських активістів у п'ятницю, 16 січня, не визнали себе винними у проникненні на британську військову авіабазу та пошкодженні двох літаків на знак протесту проти підтримки Ізраїлю з боку Великої Британії.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

П'ятьох звинувачують у проникненні в червні на базу Королівських повітряних сил Brize Norton у центральній Англії та обприскуванні червоною фарбою двох літаків Voyager, які використовуються для дозаправки та транспортування.

Група Palestine Action, яка згодом була заборонена урядом, заявила, що стоїть за цим інцидентом.

Льюї Чіарамелло, Джон Сінк, Емі Гардінер-Гібсон, Даніель Джеронімідес-Норі та Мухаммад Умер Халід з'явилися в лондонському суді Олд-Бейлі через відеозв'язок із в'язниці.

Вони не визнали себе винними у пошкодженні майна та проникненні в заборонене місце з метою, що шкодить інтересам або безпеці Великої Британії.

Суд над ними має розпочатися в січні 2027 року.

Нагадаємо, наприкінці вересня британський уряд спробував заблокувати спробу співзасновниці пропалестинської організації Palestine Action оскаржити в суді заборону діяльності групи відповідно до антитерористичного законодавства.

Наприкінці листопада адвокати пропалестинської групи звернулися до суду з метою скасування її класифікації як терористичної організації.