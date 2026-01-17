Макрон пришел на совещание в Елисейском дворце в солнцезащитных очках

Президент Франции Эмманюэль Макрон накануне появился в голубых солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворце, посвященной институциональному будущему Новой Каледонии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Parisien.

Макрон подтвердил, что имеет определенные проблемы с глазом, поэтому будет вынужден ходить в очках в течение некоторого времени.

"Прошу простить меня за эти очки, которые связаны с незначительной проблемой. Я вынужден носить их некоторое время, поэтому вы будете терпеть меня таким", – сказал он.

Накануне Макрон появился с покрасневшим правым глазом во время выступления перед военными на военной базе в Истре.

"Это лишь мелочь. Просто считайте это отсылкой к глазу тигра. Для тех, кто знает эту отсылку, это знак решимости", – иронично добавил он.

Напомним, в 2023 году тогдашний канцлер Германии Олаф Шольц оказался в центре внимания на саммите G20 из-за своей "пиратской" повязки на глазу.

Пресс-секретарь Шольца заявила, что 65-летний канцлер упал во время пробежки и получил синяки на лице.

В соцсетях появились десятки мемов с Шольцем.